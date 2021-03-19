Научно-технические социологи предупредили об опасности приложения WhatsApp

Недавно, создатели мессенджера WhatsApp изменили политику конфиденциальности, согласно которой приложение может быть опасным не только для граждан США и России, но и остального мира.

Теперь политика конфиденциальности разрешает следить за всеми пользователями приложения WhatsApp.

Спецслужбы через корпорации смогут получить личные данные начиная от конфигурации устройства, заканчивая телефонной книгой и паролями.

Социологи «Главного радиочастотного центра» предупредили, что создатели многих популярных социальных сетей и мессенджеров сотрудничают с правительством США напрямую.

Из-за этого есть риск сливов персональных данных, слежки и прочего. Последние возможны благодаря разрешению доступа к галерее, видеокамере, микрофону и так далее.

В результате заказчики данных могут манипулировать общественным мнением.

Представители WhatsApp уточнили, что пользователи имеют право отказаться от политики конфиденциальности и даже будут получать сообщения и звонки, но не смогут на них отвечать.