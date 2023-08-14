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Nature: учёные нашли доказательства существования жизни на Марсе

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Ученые из НАСА, работая с данными, полученными от марсохода Curiosity, предполагают, что на Марсе может существовать жизнь. Они обратили внимание на химические отложения, образовавшиеся в результате периодов влажности и засухи, которые создали необходимые условия для микробной жизни.

Nature: учёные нашли доказательства существования жизни на Марсе

Исследователи обнаружили трещины на образце горной породы, который находится между слоями глины и сульфатов. Анализ слоев минералов позволил распознать периоды влажности и засухи в истории кратера Гейл, где марсоход проводит исследования.

Это наблюдение является первым конкретным доказательством того, что на древнем Марсе существовали регулярные циклы влажности и засухи, аналогичные земным. Ученые также отмечают, что такие условия могли способствовать молекулярной эволюции, которая, в свою очередь, могла привести к возникновению жизни.

Высокоточный лазерный анализатор ChemCam, установленный на марсоходе Curiosity, помог подтвердить наличие сульфатных соединений, что добавляет вес этим выводам.

Несмотря на это, следует отметить, что обсуждаемые данные пока не являются окончательным доказательством наличия жизни на Марсе, а скорее поднимают интересные исследовательские вопросы и гипотезы о возможности микробной жизни на этой планете.

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