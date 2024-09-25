Nature: отправленное на МКС искусственное сердце быстро состарилось

Искусственное сердце, отправленное на Международную космическую станцию, показало признаки старения всего через месяц. За это время сердечная ткань ослабла, ритм сокращений стал нерегулярным, а молекулярные изменения напоминали старение. К счастью, большинство проблем исчезли через 9 дней после возвращения на Землю, как сообщает журнал Nature.

Учёные из Университета Джона Хопкинса и Стэнфорда создали сердечную ткань из плюрипотентных стволовых клеток, которые могут превращаться в различные типы клеток организма. Эта ткань была помещена в систему «сердце-на-чипе» и отправлена на МКС для изучения изменений в условиях невесомости.

После 12 дней на МКС сила сокращений сердечной ткани уменьшилась почти в два раза, в то время как аналогичная ткань на Земле оставалась стабильной. Хотя образцы вернулись на Землю через 30 дней, слабость мышц сохранялась ещё 9 дней, а сбои в ритме сокращений исчезли после возвращения. Это может указывать на временные изменения в сердечно-сосудистой системе космонавтов.

На молекулярном уровне сердечная ткань из космоса показала укорочение и дезорганизацию саркомеров, а также отёчность митохондрий, которые производят энергию для клеток. Генетические анализы показали увеличение активности генов, связанных с воспалением, и снижение экспрессии генов, отвечающих за сокращение мышц.

Профессор Джозеф Ву отметил, что исследование позволяет изучить, как космос влияет на сердце. В будущем команда планирует отправить в космос новые образцы тканей и протестировать лекарства, которые могут уменьшить негативные эффекты невесомости на сердце.