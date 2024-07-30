Насколько опасен ротавирус: мнение эксперта Андрея Продеуса

Ротавирусы, способные испортить летний отпуск и каникулы, – одна из самых горячих тем обсуждения, особенно среди родителей маленьких детей. В сети много самой разнообразной информации. Но как отделить вымысел от правды?

Виноваты не только грязные руки

С приходом лета хочется оставить позади напряженный учебно-рабочий год и, если не отправиться в отпуск, то просто пожить в расслабленном режиме. Но летом также вовсю «разгуливают» кишечные инфекции, и одна из самых тяжелых из них — ротавирусная. Люди довольно часто обсуждают тему ротавирусов, «приправляя» свои рассказы разными подробностями. Но здесь требуется четко понимать, что правда, а что опасное заблуждение.

Многим кажется, что ротавирус берет свое название от способа заражения — через рот, то есть инфекция попадает в рот с грязных рук. Но это не так. В слове Rotavirus «rota» переводится как «колесо», потому что сам вирус, реконструированный компьютером, выглядит как «колесо» с очерченным «ободком».

И тем не менее в большинстве случаев ротавирусом заражаются через рот. По словам профессора Андрея Продеуса, главного детского аллерголога-иммунолога Минздрава Подмосковья, это объясняется тем, что каждые четверо из пятерых заболевших пренебрегали личной гигиеной и правилами пользования общественными предметами. Ведь подхватить вирус можно и через общую посуду, ручку двери, поручень в метро, кнопки лифта, плохо вымытые фрукты и овощи, сырую воду и т.д.

Однако многим неизвестно, что ротавирус может передаваться и по воздуху во время общения с зараженным человеком, отметил эксперт. Поэтому помимо выполнения всех требований необходимо также соблюдать дистанцию, если есть опасения, что человек может быть заражен ротавирусной инфекцией. Особенно внимательно отнестись к детям, так как чаще всего именно они подхватывают инфекцию и приносят ее «в семью».

Однако считать ротавирусную инфекцию «детской» болезнью, которой взрослые не болеют, — опасное заблуждение. У детей развитие болезни происходит очень быстро и также быстро наступает ухудшение, особенно среди детей младше пяти лет. Диарея и рвота быстро обезвоживают организм ребенка. Эта ситуация очень опасная и тут без медицинской помощи не обойтись. Обезвоживание у взрослых тоже приводит к тяжелым последствиям, требующим медицинского вмешательства, но это, по счастью, происходит реже, чем у детей.

Кишечная инфекция с подвохом

Немало людей уверены в том, что ротавирус вызывает обычное расстройство желудка, поэтому помощь врача здесь не потребуется. Но это далеко не так. Ротавирусы опасны тем, что они разрушают слизистую желудка и внутреннюю оболочку кишечника, убивая пищевые ферменты. Именно здесь происходит переваривание пищи и всасывание питательных веществ и жидкостей в кровоток. Такая ситуация может привести к серьезным осложнениям и даже к летальному исходу, поэтому обязательно нужно обращаться к врачам.

Некоторые также считают, что после прекращения диареи и рвоты больной уже не заразен. Ротавирус очень живуч, его выделение из организма продолжается некоторое время и после выздоровления.

Миф о могуществе антибиотиков

Многим кажется, что антибиотики эффективно борются не только с бактериями, но и вирусами, поэтому помогут и от ротавирусов. Но это неправда, антибиотики не действуют на вирусы. При вирусных инфекциях их назначают только если добавляются бактериальные инфекции. Острые кишечные инфекции в большинстве своем (82%) вызваны вирусами, и половина (49%) из них — ротавирусами.

Как сообщают «Аргументы и Факты», профессор Продеус отметил, что в случае с ротавирусной инфекцией необходимо сочетать противовирусную терапию с симптоматическим лечением. Он рекомендовал принимать противовирусное средство Арбидол (умифеновир – международное название действующего вещества). Этот препарат воздействует напрямую на вирус, не затрагивая иммунитета: умифеновир предотвращает ее слияние с клеткой человека и препятствует размножению. Лекарство полностью всасывается в кровь уже через 1,5 часа после приема. Арбидол за долгие годы доказал свою безопасность, поэтому его назначают детям старше двух лет, и также беременным после первого триместра.