НАСА выбрала Nokia, чтобы развернуть LTE на Луне

Во время следующей космической миссии НАСА к Луне, которая должна произойти в 2024 году. НАСА хочет иметь для своих астронавтов эффективный и надежный способ общения друг с другом, и обращается за помощью к пионеру мобильной связи Nokia. На этой неделе космическое агентство заявило, что предоставит Nokia 14,1 миллиона долларов для строительства сотовой сети 4G LTE на поверхности Луны.

Помощник администратора НАСА Джеймс Рейтер сказал United Press International, что сотовая связь на Луне может обеспечить связь между лунными местами обитания и астронавтами, исследующими ее поверхность. Это также могло бы предоставить агентству возможность общаться с космическими кораблями. «При финансовой поддержке НАСА Nokia рассмотрит, как наземные технологии могут быть модифицированы для лунной среды, чтобы поддерживать надежную и высокоскоростную связь», — сказал он.

Контракт является частью нового финансирования Artemis на 370 миллионов долларов, о котором НАСА объявило на этой неделе. Большая часть денег пошла в такие компании, как SpaceX и United Launch Alliance.

Это не первая попытка Nokia вывести LTE на Луну. Еще в 2018 году компания объединилась с немецкой космической фирмой PTScientists и британской компанией Vodafone с целью вернуться на место приземления Apollo 17. В рамках проекта Nokia и Vodafone планировали построить сеть LTE на Луне, которая отправляла бы видео высокой четкости с Луны тем из нас, кто живет на Земле, но миссия так и не сдвинулась с мертвой точки.