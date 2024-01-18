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Наконец-то состоялся пробный запуск игры Plants vs Zombies 3

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Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia была анонсирована пять лет назад, но только недавно близкая к финальной версия игры была выпущена в некоторых странах.

Наконец-то состоялся пробный запуск игры Plants vs Zombies 3

Игра представляет собой условно-бесплатный проект с микротранзакциями для iOS и Android, а пробный запуск запущен в некоторых странах. В списке оказались Нидерланды, Филиппины, Великобритания, Нидерланды, а также Австрия и Ирландия.

Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia является продолжением игры Plants vs. Zombies 2: It’s About Time, выпущенной в 2013 году.

В новой версии игрокам предлагают отвоевывать зоны и районы с помощью старых и новых растений, сражаясь с огромным количеством живых мертвецов. По сюжету Доктор Зомбосс превращает город Нейборвиль в рай для зомби.

Разработчики обещают доступный и стратегический геймплей, множество возможностей для восстановления города и самых смешных зомби в истории серии.

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