Наконец-то состоялся пробный запуск игры Plants vs Zombies 3

Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia была анонсирована пять лет назад, но только недавно близкая к финальной версия игры была выпущена в некоторых странах.

Игра представляет собой условно-бесплатный проект с микротранзакциями для iOS и Android, а пробный запуск запущен в некоторых странах. В списке оказались Нидерланды, Филиппины, Великобритания, Нидерланды, а также Австрия и Ирландия.

Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia является продолжением игры Plants vs. Zombies 2: It’s About Time, выпущенной в 2013 году.

В новой версии игрокам предлагают отвоевывать зоны и районы с помощью старых и новых растений, сражаясь с огромным количеством живых мертвецов. По сюжету Доктор Зомбосс превращает город Нейборвиль в рай для зомби.

Разработчики обещают доступный и стратегический геймплей, множество возможностей для восстановления города и самых смешных зомби в истории серии.