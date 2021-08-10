Наконец-то объявлена ​​дата запуска Realme Book

Realme сообщала о выпуске своего первого ноутбука последние несколько месяцев. Сегодня компания обратилась к Weibo, чтобы сообщить, что она представит долгожданный ноутбук Realme Book в 15:00 (по местному времени) 18 августа в Китае.

Realme Book будет анонсирован на фестивале фанатов Realme 828 в Китае. Компания также готовит планшет под названием Realme Pad. Однако неясно, станет ли Realme Pad официальным вместе с Realme Book 18 августа.

Официальный плакат и изображение, предоставленное Digital Chat Station, дают хорошее представление о ноутбуке. Он оснащен металлическим корпусом и тонкими рамками. У него клавиатура с подсветкой и тачпад большого размера. На устройстве также есть специальный сканер отпечатков пальцев. Пока неясно, сколько моделей Realme Book будет анонсировано на следующей неделе в Китае.

Мадхав Шет, генеральный директор Realme в Европе и Индии, сообщил о модели ноутбука Realme под названием Realme Book Slim. В то же время утечка показала, что Realme Book Slim будет легкой моделью весом всего 1,3 кг.

Источник — Astera.