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Найдена самая популярная игра среди интернет-пиратов в 2023 году

Автор На чтение 1 мин Просмотров 66 Опубликовано

Согласно исследованию онлайн-школы XYZ School, игра Atomic Heart оказалась самой популярной среди российских интернет-пиратов. Исследователи обнаружили, что многие геймеры и пираты в России интересуются этой игрой.

Однако после выхода игры на одном из популярных торрент-трекеров нельзя было скачать ее напрямую, так как сайт перенаправлял пользователей на страницу издателя, VK Play.

Второе место заняла игра Hogwarts Legacy, открытый мир которой основан на вселенной «Гарри Поттера». На третьем месте оказалась игра Baldur’s Gate 3. В топ-10 попали также ремейк Resident Evil 4 и игра Starfield.

Среди популярных игр среди российских пиратов также оказались Lies of P, Alan Wake 2, Dead Island 2, дополнение Phantom Liberty для Cyberpunk 2077 и Lords of the Fallen.

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