Найдена опасность подзарядки смартфона в торговых центрах и кафе

В tg-канале Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ была предоставлена информация о безопасности использования общественных зарядных стоек для устройств.

USB-кабель, используемый для зарядки, также может быть использован для передачи данных, что может представлять опасность, так как через него можно получить доступ к устройству или установить вредоносное ПО.

Представители ведомства пояснили, что злоумышленники могут вскрыть зарядную стойку и заменить обычные USB-разъемы на подготовленные или подключить к ним хакерские устройства. Еще один метод — внедрение хакерского устройства прямо в кабель и его «забывание» рядом с зарядной станцией.

Они также отметили, что процесс атаки с портативным зарядным аккумулятором еще более прост.

Чтобы избежать подобных атак, рекомендуется использовать собственные зарядные устройства или подключаться к электрической розетке.

Пользователям советуют ответственно подходить к приобретению power bank, предпочитая известные бренды из специализированных магазинов.

Также важно соблюдать общие правила кибергигиены, включая установку антивирусного ПО и регулярное обновление операционной системы и других приложений.

Источник: 78.ru.