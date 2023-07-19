Главная » Новости

Найден способ заблокировать любой аккаунт в WhatsApp с помощью техподдержки мессенджера

Автор На чтение 1 мин Просмотров 53 Опубликовано

WhatsApp намного удобнее, чем СМС или электронная почта, помимо этого в мессенжере можно совершать звонки и отправлять видео.
Но WhatsApp не только популярный, но также и уязвимый, через него очень часто обманывают людей, и как оказалось, в нем очень легко заблокировать чужой аккаунт, тем самым лишив пользователя всех важных для него данных.

Для того чтобы заблокировать аккаунт в WhatsApp достаточно отправить обыкновенное email-письмо на специальный почтовый ящик, причем отправителю даже не нужно будет подтверждать номер телефона, к которому привязан аккаунт WhatsApp.

На эту неприятную особенность мессенджера обратил внимание эксперт по кибербезопасности Джейк Мур, работающий в компании-разработчике антивируса ESET.

Почему разработчики допустили такое, пока никто не может ответить. Джейк Мур отметил, что решение проблемы пока не существует, и в WhatsApp пока никак не комментируют данный способ блокировки.

WhatsApp
Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.