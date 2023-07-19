Найден способ заблокировать любой аккаунт в WhatsApp с помощью техподдержки мессенджера

WhatsApp намного удобнее, чем СМС или электронная почта, помимо этого в мессенжере можно совершать звонки и отправлять видео.

Но WhatsApp не только популярный, но также и уязвимый, через него очень часто обманывают людей, и как оказалось, в нем очень легко заблокировать чужой аккаунт, тем самым лишив пользователя всех важных для него данных.

Для того чтобы заблокировать аккаунт в WhatsApp достаточно отправить обыкновенное email-письмо на специальный почтовый ящик, причем отправителю даже не нужно будет подтверждать номер телефона, к которому привязан аккаунт WhatsApp.

На эту неприятную особенность мессенджера обратил внимание эксперт по кибербезопасности Джейк Мур, работающий в компании-разработчике антивируса ESET.

Почему разработчики допустили такое, пока никто не может ответить. Джейк Мур отметил, что решение проблемы пока не существует, и в WhatsApp пока никак не комментируют данный способ блокировки.