Найден способ обходить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»

Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию на портале «Госуслуги».

Несмотря на наличие пароля и кода из СМС, эта защита не всегда эффективна. Злоумышленники могут звонить и представляться операторами связи, прося подтвердить паспортные данные и угрожая отключением сервиса. Они также могут запросить код из СМС, что позволит им получить доступ к личному кабинету.

После получения доступа мошенники могут изменить логин и пароль, а затем оформлять кредиты от имени жертвы.

Эксперты рекомендуют регулярно менять пароли, устанавливать ограничения на доступ к личным данным и использовать две SIM-карты: одну для платежей и другую для звонков и мессенджеров.