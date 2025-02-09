Главная » Новости

Найден способ обходить двухфакторную аутентификацию на «Госуслугах»

Автор На чтение 1 мин Просмотров 3к. Опубликовано

Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию на портале «Госуслуги».

Несмотря на наличие пароля и кода из СМС, эта защита не всегда эффективна. Злоумышленники могут звонить и представляться операторами связи, прося подтвердить паспортные данные и угрожая отключением сервиса. Они также могут запросить код из СМС, что позволит им получить доступ к личному кабинету.

После получения доступа мошенники могут изменить логин и пароль, а затем оформлять кредиты от имени жертвы.

Эксперты рекомендуют регулярно менять пароли, устанавливать ограничения на доступ к личным данным и использовать две SIM-карты: одну для платежей и другую для звонков и мессенджеров.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2025 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.