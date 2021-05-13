Над операционной системой Google Fuchsia начала работать и Samsung

Операционная система Fuchsia должна прийти на смену Android, но не исключено, что в будущем операционные системы будут существовать параллельно.

Ранее Fuchsia занималась только компания Google, которая ее разработку вела пять лет, но за это время ОС так и не получила финальной сборки.

В прошлом году Fuchsia стала доступна сторонним компаниям. ОС является открытой «операционкой», и как недавно стало известно, Fuchsia заинтересовалась компания Samsung.

Корейский производитель недавно открыл новые коммиты кода файловой системы F2FS. Эта файловая система используется в Galaxy Note10.

Такой щедрый шаг Samsung позволил в списке авторов Fuchsia стать рядом с Google.