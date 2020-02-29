Начался прием заказов на смарт-часы Xiaomi Mi Watch Exclusive Edition

Xiaomi еще в конце ноября 2019 года представила свои первые смарт-часы Mi Watch. На презентации была показана обычная версия и Mi Watch Exclusive Edition.

Xiaomi Mi Watch уже давно продаются на рынке, а вот Mi Watch Exclusive Edition стали доступны только сейчас, о чем сообщил топ-менеджер Xiaomi Цюй Хэн.

Причем он уточнил, что на новую версию часов пока только принимают заказы, тогда как в продажу она поступит позже.

Стоимость Mi Watch Exclusive Edition составляет 285 долларов. Эта версия отличается от оригинальной сапфировым стеклом и корпусом выполненным из нержавеющей стили.

Из этого материала сделан и браслет. Тем, кто оформит заказ на Mi Watch Exclusive Edition, компания Xiaomi подарит беспроводные наушники.