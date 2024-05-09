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Начался прием заказов на глобальную версию Huawei MateBook X Pro 2024

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MateBook 14 2024 уже доступен для предзаказа на международном рынке в нескольких конфигурациях.

Начался прием заказов на глобальную версию Huawei MateBook X Pro 2024

Базовая модель с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти доступна по цене от 1099 евро (109 тыс. рублей), а топовая версия предлагается по цене 1399 евро (138 тыс. рублей).

Одной из главных особенностей этого устройства является 14,2-дюймовый сенсорный OLED-дисплей с разрешением 2,8K и частотой обновления 120 Гц.

Этот дисплей обладает высокой цветопередачей, 10-битной глубиной цвета и поддержкой цветовых пространств sRGB, P3 и Adobe RGB.

Начался прием заказов на глобальную версию Huawei MateBook X Pro 2024

Благодаря высокой частоте PWM в 1920 Гц и максимальной яркости в 450 нит, пользователи смогут наслаждаться комфортным изображением без мерцания, даже при ярком освещении.

MateBook 14 2024 оснащен процессорами Intel Core Ultra 5 125H или Ultra 7 155H, обеспечивая высокую производительность и отзывчивость.

Дополнительно, улучшенная система охлаждения с двумя «акульими» вентиляторами гарантирует эффективное охлаждение и предотвращает перегрев устройства.

Ноутбук также имеет впечатляющую батарею емкостью 70 Вт·ч, что позволяет воспроизводить видео в формате 1080p до 19 часов без подзарядки.

Начался прием заказов на глобальную версию Huawei MateBook X Pro 2024 Начался прием заказов на глобальную версию Huawei MateBook X Pro 2024

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