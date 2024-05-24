Начались российские продажи смартфонов Realme 12 и 12+ по цене от 23 тыс. рублей

Группа М.Видео-Эльдорадо начинает продажи новых моделей смартфонов realme 12+ 5G и realme 12 5G, доступных в магазинах М.Видео и Эльдорадо.

Линейка представлена в двух стильных цветах: «Зеленый малахит» и «Бежевый песок» для realme 12+ 5G, а также «Зеленый лес» и «Сиреневые сумерки» для realme 12 5G. Цена на новинку стартует от 22 999 рублей.

Одной из ключевых особенностей смартфонов является их высокая производительность. realme 12+ 5G оснащен мощным чипсетом MediaTek Dimensity 7050, а модель 12 5G получила энергоэффективный MediaTek Dimensity 6100+. Благодаря этому, пользователи смогут наслаждаться плавной работой при использовании приложений и игр.

Фото- и видеосъемка также становится более продвинутой с realme 12+ 5G и realme 12 5G. realme 12+ 5G оснащен сенсором Sony LYT-600 разрешением 50 Мп, оптической стабилизацией и инновационным 2Х внутрисенсорным зумом, позволяющим получать качественные портретные снимки. Камера realme 12 5G, в свою очередь, имеет разрешение 108 Мп и 3X внутрисенсорный зум для ярких и четких фотографий.

realme 12+ 5G также предлагает улучшенные возможности съемки с помощью системы Snap Portrait System, которая позволяет сделать до 208 фото в минуту при непрерывной съемке.

Благодаря интеллектуальной автофокусировке, оптической стабилизации и камере от Sony, пользователи могут рассчитывать на качественные снимки с увеличенной долей успешных кадров.

Дизайн смартфонов realme 12+ 5G и realme 12 5G также привлекает внимание. realme 12+ 5G оснащен плавным AMOLED дисплеем с частотой 120 Гц и диагональю 6,67 дюйма, обеспечивающим яркое и погружающее впечатление от контента.

Оба смартфона имеют стильный и изящный ультратонкий корпус, а realme 12 5G также получил полированное PVD-покрытие, напоминающее металлическую рамку часов.

Кроме того, realme 12 5G имеет яркий IPS экран с широкой цветовой гаммой, а также стереодинамики и режим повышенной громкости для улучшенного аудиоопыта. Оба смартфона серии realme 12 также обладают защитой от брызг и пыли по стандарту IP54.

Новая серия смартфонов realme 12+ 5G и realme 12 5G предлагает высокую производительность, продвинутые возможности съемки и привлекательный дизайн.

Обе модели поддерживают сети 5G, что обеспечивает более быструю передачу данных и более стабильное подключение к Интернету.

Смартфоны realme 12+ 5G и realme 12 5G доступны для приобретения в магазинах М.Видео и Эльдорадо по начальной цене от 22 999 рублей.

Цветовые варианты включают «Зеленый малахит», «Бежевый песок» для realme 12+ 5G и «Зеленый лес», «Сиреневые сумерки» для realme 12 5G.