Начались российские продажи смартфона OPPO Find N2 Flip с камерой Hasselblad за 90 тыс. рублей

Oppo в России объявила о старте продаж раскладного смартфона Find N2 Flip. Этот компактный смартфон с большой автономностью среди подобных смартфонов можно приобрести за 89 999 рублей.

Oppo Find N2 Flip создан на базе процессора Dimensity 9000+, который дополнен фирменным процессором MariSilicon X, способным улучшать качество видео при слабом освещении. Памяти в аппарате установлено 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной.



Внутренний гибкий дисплей смартфона получил диагональ 6,8-дюйма, он выполнен по технологии AMOLED. Разрешение экрана составляет 2520х1080 пикселей, соотношение сторон 21:9, а частота обновления дисплея 120 Гц.

В сложенном состоянии пользователю доступен еще внешний экран с диагональю 3,26-дюйма. На нем отображается самая актуальная информация, а также погода, управление плеером и варианты быстрых ответов на сообщения.



Основная камера Find N2 Flip получила два датчика, где основной 50 Мп сенсор Sony IMX890 с диафрагмой f/1.8 и вспомогательный на 8 Мп. Фронтальный модуль на 32 Мп.

Аккумулятор на 4300 мАч способен обеспечит автономность аппарату на весь день при активном использовании.

Заряжать смартфон можно с помощью быстрой зарядки SUPERVOOC 44W, которая может пополнить запас батареи на 50% за 23 мин., а на полную зарядку уйдет менее одного часа.