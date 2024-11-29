Начались российские продажи игровых мониторов Acer Nitro серии ED3

В России начались продажи новых игровых мониторов Acer Nitro ED343CURH и ED343CURX. Обе модели оснащены большими изогнутыми экранами и ориентированы на геймеров.

Мониторы имеют 34-дюймовые VA-матрицы с радиусом изгиба 1000R, разрешением UWQHD (3440×1440) и поддержкой HDR10. Частота обновления достигает 240 Гц, а цветовой охват AdobeRGB составляет 90%. Также предусмотрены технологии защиты зрения VisionCare 2.0.

Игровую направленность моделей подчеркивает RGB-подсветка и поддержка технологии AMD FreeSync для подавления разрывов изображения. Время отклика составляет всего 0,5 мс.

Мониторы комплектуются подставкой ErgoStand с возможностью регулировки угла наклона и кабельным менеджментом. Также предусмотрено крепление VESA 100×100. Подключение осуществляется через два HDMI 2.0 и два DisplayPort (1.2 у ED343CURH и 1.4 у ED343CURX). Встроенные стереодинамики имеют мощность по 3 Вт, а также есть аудиовыход.

Цена на новые мониторы начинается от 31 000 рублей.