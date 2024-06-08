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Начались продажи восстановленных Apple MacBook Air M3 со скидками

Автор На чтение 1 мин Просмотров 11 Опубликовано

Apple объявила о запуске продаж обновленных моделей MacBook Air M3, которые впервые предлагаются со скидками. Обновленные ноутбуки доступны на официальном сайте компании.

Начались продажи восстановленных Apple MacBook Air M3 со скидками

Цены на обновленную 13-дюймовую модель MacBook Air M3 начинаются от $929, в то время как цены на обновленную 15-дюймовую версию стартуют от $1,099. Скидки позволяют покупателям сэкономить до $170 по сравнению с исходными ценами.

Apple предлагает широкий выбор конфигураций MacBook Air M3 обоих размеров с улучшенными возможностями для дополнительной памяти и хранения данных.

Продуктовый ассортимент будет изменяться, так как Apple предлагает как отремонтированные компьютеры, так и новые устройства. Однако у покупателей будет достаточно вариантов для выбора, если они заинтересованы в MacBook Air M3 по сниженной цене.

Обновленные MacBook Air M3 остаются визуально идентичными новым моделям и обладают усовершенствованным чипом M3, предоставляющим на 30% большую производительность по сравнению с предыдущим поколением чипа M2.

Apple проводит тщательный процесс восстановления обновленных Mac, включающий полное тестирование функциональности и замену всех неисправных компонентов, а также тщательную очистку и инспекцию. Покупатели получают такие же гарантии и условия возврата, как и при покупке новых устройств Apple.

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