Начались продажи восстановленных Apple MacBook Air M3 со скидками

Apple объявила о запуске продаж обновленных моделей MacBook Air M3, которые впервые предлагаются со скидками. Обновленные ноутбуки доступны на официальном сайте компании.

Цены на обновленную 13-дюймовую модель MacBook Air M3 начинаются от $929, в то время как цены на обновленную 15-дюймовую версию стартуют от $1,099. Скидки позволяют покупателям сэкономить до $170 по сравнению с исходными ценами.

Apple предлагает широкий выбор конфигураций MacBook Air M3 обоих размеров с улучшенными возможностями для дополнительной памяти и хранения данных.

Продуктовый ассортимент будет изменяться, так как Apple предлагает как отремонтированные компьютеры, так и новые устройства. Однако у покупателей будет достаточно вариантов для выбора, если они заинтересованы в MacBook Air M3 по сниженной цене.

Обновленные MacBook Air M3 остаются визуально идентичными новым моделям и обладают усовершенствованным чипом M3, предоставляющим на 30% большую производительность по сравнению с предыдущим поколением чипа M2.

Apple проводит тщательный процесс восстановления обновленных Mac, включающий полное тестирование функциональности и замену всех неисправных компонентов, а также тщательную очистку и инспекцию. Покупатели получают такие же гарантии и условия возврата, как и при покупке новых устройств Apple.