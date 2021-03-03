Начались продажи смартфона Samsung Galaxy M62 с AMOLED-экраном и АКБ на 7000 мАч

Начались продажи смартфона Samsung Galaxy M62 с AMOLED-экраном и АКБ на 7000 мАч04.03.2021 01:09
При прожорливом процессоре большого аккумулятора не бывает, ведь в этом убедились все, кто пользовался недорогими смартфонами с процессорами, у которых низкая энергоэффективность.
Samsung выпустила в продажу смартфон с большим аккумулятором. В аппарате Galaxy M62, который начали продавать в Индии, установили батарею на 7000 мАч.
Новинку на индийском рынке предлагают за 330 долларов, что в пересчете по текущему курсу составляет 24,5 тыс. рублей.
Такой ценник получила версия с 6 ГБ оперативной и 128 Гб постоянной памяти. За модификацию 8/128 ГБ нужно будет заплатить в эквиваленте 26,4 тыс. рублей
Samsung Galaxy M62 помимо большого аккумулятора получил 6,7-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и процессор Exynos 9825.
Фронтальная камера в индийской новинке на 32 Мп, а набор датчиков основной камеры состоит из модулей на 64, 12, 5 и 5 Мп.
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