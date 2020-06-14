Начались продажи первого в мире планшета с Wi-Fi 6+ и 5G

Первым в мире планшетом, который имеет Wi-Fi 6+ и 5G, стало устройство от компании Honor.

Планшет с названием Honor Tab V6 поступил в продажу на китайском рынке в нескольких конфигурациях, которые отличаются объёмом памяти.

Самая доступна конфигурация новинки получила ценник 310 долларов и в ней будет 6 ГБ оперативной, 64 ГБ встроенной памяти и Wi-Fi. Такая же версия, но со 128 Гб встроенной памяти получила ценник 352 доллара.

При этом варианты 6 + 128 ГБ 5G и 8 + 256 ГБ 5G оценили в 451 и 565 долларов соответственно. В самой дорогой версии еще предлагается клавиатура в комплекте.

Напомним, в основе планшета лежит процессор Kirin 985, а за его автономность отвечает аккумулятор на 7 250 мАч.

Заявлено, что на одной подзарядке устройство проработает 14 часов в режиме воспроизведения видео и 8 часов игр.

Экран в новинке имеет диагональ 10,4 дюйма, а еще стоит отметить поддержку определения 4096 степеней нажатия и наличие стилуса Magic-Pencil.