Начались продажи компактного Tecno Mega Mini G1 с Core i9 и RTX 4060 за 1 500 долларов

Компания Tecno представила новый настольный игровой компьютер Mega Mini G1, который впервые показали на выставке MWC 2024. Устройство уже можно найти на Kickstarter.

Компьютер разрабатывался вместе с Geekom и имеет компактные размеры и стильный дизайн с прозрачными стенками. Он работает на процессоре Intel Core i9-13900H и видеокарте Nvidia GeForce RTX 4060 с 8 ГБ памяти. Также будет доступна более дешевая версия с процессором Intel Core i7-13620H.

Среди особенностей Mega Mini G1 помимо прозрачного корпуса и необычного дизайна есть система жидкостного охлаждения, возможность установки до 64 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ SSD. У него много портов, включая USB, HDMI и Ethernet, а также поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Цена на модель с процессором i7 начинается от 1,5 тыс. долларов (около 137 тыс. рублей), а более мощная версия с i9 стоит 1,7 тыс. долларов (около 155 тыс. рублей).