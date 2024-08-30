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Начались продажи компактного Tecno Mega Mini G1 с Core i9 и RTX 4060 за 1 500 долларов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1 Опубликовано

Компания Tecno представила новый настольный игровой компьютер Mega Mini G1, который впервые показали на выставке MWC 2024. Устройство уже можно найти на Kickstarter.

Начались продажи компактного Tecno Mega Mini G1 с Core i9 и RTX 4060 за 1 500 долларов

Компьютер разрабатывался вместе с Geekom и имеет компактные размеры и стильный дизайн с прозрачными стенками. Он работает на процессоре Intel Core i9-13900H и видеокарте Nvidia GeForce RTX 4060 с 8 ГБ памяти. Также будет доступна более дешевая версия с процессором Intel Core i7-13620H.

Начались продажи компактного Tecno Mega Mini G1 с Core i9 и RTX 4060 за 1 500 долларов

Среди особенностей Mega Mini G1 помимо прозрачного корпуса и необычного дизайна есть система жидкостного охлаждения, возможность установки до 64 ГБ оперативной памяти и до 2 ТБ SSD. У него много портов, включая USB, HDMI и Ethernet, а также поддержка Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2.

Цена на модель с процессором i7 начинается от 1,5 тыс. долларов (около 137 тыс. рублей), а более мощная версия с i9 стоит 1,7 тыс. долларов (около 155 тыс. рублей).

Начались продажи компактного Tecno Mega Mini G1 с Core i9 и RTX 4060 за 1 500 долларов Начались продажи компактного Tecno Mega Mini G1 с Core i9 и RTX 4060 за 1 500 долларов Начались продажи компактного Tecno Mega Mini G1 с Core i9 и RTX 4060 за 1 500 долларов

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