Начались предварительные заказы на планшет iQOO Pad Air и наушники iQOO TWS 2

Компания iQOO, дочерняя компания Vivo, выпустила два новых продукта на рынке Китая — планшет iQOO Pad Air и беспроводные наушники iQOO TWS 2. Оба устройства доступны для предварительного заказа, хотя полные спецификации и презентация еще не состоялись, при этом известно, что устройства начнут продаваться с 1 марта.

Предварительно известно, что iQOO Pad Air оснащен 11,5-дюймовым IPS ЖК-экраном с разрешением 1840 x 2800 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Он работает на чипсете Snapdragon 870, имеет 8 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 8500 мАч с быстрой зарядкой 44 Вт. Нет информации о конфигурации хранилища, но сообщается о наличии 8-мегапиксельной задней камерой и 5-мегапиксельной фронтальной камерой.

О цене iQOO Pad Air пока нет информации, но на официальном изображении показаны две доступные цветовые опции — черная и синяя.

Относительно iQOO TWS 2 сообщается, что они обеспечивают звук Hi-Fi и будут оснащены чипом Snapdragon S3 Gen 2 для обработки звука.

Они также имеют шумоподавление на уровне 55 дБ, сверхширокополосное шумоподавление на частоте 5000 Гц и технологию шумоподавления ветра с использованием искусственного интеллекта. Наушники поддерживают низкую задержку в игровом режиме в 44 мс. Доступны два варианта цветов — белый и черно-желтый.

Цены на iQOO TWS 2 и Vivo TWS 4 пока неизвестны, но ожидается, что информация появится позже.