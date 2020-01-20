Начались поставки защищеного смартфона на Linux

Компания Pine Microsystems, как и обещала, начала поставки своего смартфона Pine64, но пока компания рассылает своим клиентам аппараты только ограниченной серии — PinePhone Braveheart Edition.

Этот аппарат поставляется без самой ОС, а пользователю предлагают установить свою версию мобильной Linux.

Такое устройство подойдёт для разработчиков и энтузиастов, которые готовы ознакомится и тестовыми сборками мобильных ОС на базе Linux.

Что касается самого смартфона, то его создали на платформе Allwinner A64, которую дополнили 2 ГБ оперативной и 16 ГБ постоянной памяти. Экран устройства диагональю 5,95-дюйма с разрешением 1440х720 пикселей.

Устройство еще получило съёмную заднюю панель, камеры на 5 и 2 Мп, батарею на 3000 мАч, а также все самые нужные беспроводные модули.

В аппарате также будут аппаратные кнопки отключения Wi-Fi, Bluetooth, камеры и микрофоны. PinePhone Braveheart Edition оценили в 150 долларов.

