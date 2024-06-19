Начались мировые продажи первого ноутбука Samsung на базе Snapdragon X Elite

Samsung выпустила свой первый ноутбук Galaxy Book 4 Edge, который работает на процессоре Qualcomm Snapdragon X Elite. Этот ноутбук уже доступен для покупки по всему миру после своего первого релиза в прошлом месяце.

В США стартовая цена для модели с 14-дюймовым экраном, 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища составляет 1349,99 долларов (117,5 тыс. рублей).

В Великобритании такая же конфигурация начинается от 1399 фунтов стерлингов (154 тыс.рублей), а в Европе — от 1699 евро (158,5 тыс. рублей). Ноутбук можно приобрести напрямую на веб-сайте Samsung.

Также доступна более крупная версия с 16-дюймовым экраном, 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ хранилища. Ее цена составляет от 2099 евро в Европе, 1699 фунтов стерлингов в Великобритании и 1749,99 долларов в США.

В США, при покупке ноутбука Galaxy Book 4 Edge, Samsung предлагает бесплатный телевизор Crystal UHD 4K размером 50 дюймов стоимостью 379,99 долларов. Такое предложение действует ограниченное время.

Galaxy Book 4 Edge создан для пользователей, которым важны портативность и длительное время автономной работы. Процессор Snapdragon X Elite обеспечивает высокую производительность по сравнению с обычными процессорами ноутбуков и также поддерживает подключение к сети 5G.

Ноутбук оснащен 14-дюймовым сенсорным экраном Dynamic AMOLED 2x с высоким разрешением QHD+ и частотой обновления 120 Гц. Аккумулятор емкостью 55,9 Втч обеспечивает до 18 часов работы без подзарядки, в соответствии с заявлением Samsung.