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Начались европейские продажи умной рисоварки от Xiaomi

Автор На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

В Европе теперь можно приобрести «умную» рисоварку от компании Xiaomi, которая была представлена еще в начале года.

Начались европейские продажи умной рисоварки от Xiaomi

Умная рисоварка Xiaomi Smart имеет объем до 3 литров, что позволяет приготовить до 10 порций риса одновременно. Ее можно использовать как для готовки небольших порций, так и для приготовления пищи для всей семьи. Одной из особенностей этого устройства является возможность управления через приложения Mi Home / Xiaomi Home App.

Пользователи могут контролировать рисоварку удаленно с помощью этих приложений. Также имеется режим ручной готовки с информационным дисплеем.

Рисоварка Xiaomi Smart оснащена мощным нагревательным элементом, который обеспечивает равномерное приготовление риса. Чтобы избежать пригорания, устройство оснащено датчиками температуры, а внутренняя алюминиевая кастрюля имеет антипригарное покрытие.

После приготовления рис может сохранять тепло в течение 12 часов, позволяя планировать готовку заранее. В комплекте с рисоваркой идут полезные аксессуары, включая корзину для пароварки, лопатку для риса, половник и мерный стаканчик.

Внутренняя крышка и паровой клапан съемные, что облегчает процесс чистки. Габариты устройства составляют 325×244×202 мм.

Цена «умной» рисоварки Xiaomi Smart составляет 49,99 евро или около 4,7 тыс. рублей.

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