На живом фото показали Huawei Mate 40 с очень тонкими рамками

На живом фото показали Huawei Mate 40 с очень тонкими рамками10.07.2020 17:19
Новый Huawei Mate 40 должен дебютировать в начале осени, а пока источники публикуют подробности о нем и показывают изображения и фото.
Недавно инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) распространил в сети живую фотографию, на которой показали защитное стекло для нового Huawei Mate 40.
Судя по снимку, смартфон будет иметь загнутый по краям экран, а рамки вокруг него окажутся очень тонкими.
Как ранее сообщалось, смартфон Huawei Mate 40 получит экран с частотой обновления 90 Гц, а также новый процессор Kirin 1000 или Kirin 1020.
При этом заявленной ранее подэкранной камеры в аппарате не будет, по крайней мере в этом году.
Предположительно, новая технология появится в устройстве, которое выйдет в следующем году.
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