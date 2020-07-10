На живом фото показали Huawei Mate 40 с очень тонкими рамками

Меню
Поиск

USD/RUB: 70.88 EUR/RUB: 80.41 BTC/USD: 8756.9

10 августа : пятница

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Эксперты предрекли 13-процентный рост продаж телевизоров 4K в год

На рост объёмов реализации таких телевизоров повлияет тот факт, что 4К разрешение будет основным стандартом, несмотря на то, что в продаже уже есть модели с разрешением 8К.

Статьи

Обзоры рынков

На живом фото показали Huawei Mate 40 с очень тонкими рамками

10.07.2020 17:19

Новый Huawei Mate 40 должен дебютировать в начале осени, а пока источники публикуют подробности о нем и показывают изображения и фото. На живом фото показали Huawei Mate 40 с очень тонкими рамками
Недавно инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) распространил в сети живую фотографию, на которой показали защитное стекло для нового Huawei Mate 40.

Судя по снимку, смартфон будет иметь загнутый по краям экран, а рамки вокруг него окажутся очень тонкими.

Как ранее сообщалось, смартфон Huawei Mate 40 получит экран с частотой обновления 90 Гц, а также новый процессор Kirin 1000 или Kirin 1020.

При этом заявленной ранее подэкранной камеры в аппарате не будет, по крайней мере в этом году.

Предположительно, новая технология появится в устройстве, которое выйдет в следующем году.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги