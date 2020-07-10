На живом фото показали Huawei Mate 40 с очень тонкими рамками

Новый Huawei Mate 40 должен дебютировать в начале осени, а пока источники публикуют подробности о нем и показывают изображения и фото.

Недавно инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) распространил в сети живую фотографию, на которой показали защитное стекло для нового Huawei Mate 40.

Судя по снимку, смартфон будет иметь загнутый по краям экран, а рамки вокруг него окажутся очень тонкими.

Как ранее сообщалось, смартфон Huawei Mate 40 получит экран с частотой обновления 90 Гц, а также новый процессор Kirin 1000 или Kirin 1020.

При этом заявленной ранее подэкранной камеры в аппарате не будет, по крайней мере в этом году.

Предположительно, новая технология появится в устройстве, которое выйдет в следующем году.