На YouTube-канале Versus сравнили камеры iPhone 14 Pro и iPhone 15 Pro

Первоначально, следует отметить, что iPhone 15 Pro и 14 Pro имеют различия в цветопередаче. Фотографии, сделанные на iPhone 15 Pro, выглядят более насыщенными. Кроме того, он предлагает возможность переключаться между режимами 12 МП и 24 МП, что обеспечивает более четкие снимки.

Также iPhone 15 Pro более эффективно справляется с засветками на фотографиях, что указывает на улучшенную работу технологии HDR по сравнению с 14 Pro. Это относится как к основной, так и к широкоугольной камерам.

В условиях недостаточного освещения новинка также создает более четкие изображения, особенно заметно при обработке лиц людей. Кроме того, iPhone 15 Pro получил ряд обновлений, связанных с портретным режимом, включая возможность создавать портретные снимки с эффектом размытия фона из обычных фотографий, а также улучшенную обработку краев.

Качество видеозаписи на основной камере 14 Pro и 15 Pro одинаково высокое. Однако iPhone 15 Pro теперь поддерживает новый формат записи видео — ProRes. Это позволяет сохранить больше деталей в светлых и темных областях видео и предоставляет больше возможностей для последующей обработки.

Оба телефона оснащены 3-кратным оптическим зумом, но iPhone 15 Pro также предлагает 5-кратный оптический зум.

Что касается стабилизации изображения, в обоих случаях она работает очень эффективно.

Однако стоит отметить, что селфи-снимки на iPhone 14 Pro получаются более резкими, в то время как видео на фронтальной камере выглядят более приятно на iPhone 15 Pro.