На Xbox через браузер стал доступен сервис Google Stadia

Microsoft скоро обновит браузер Edge на консолях текущего и прошлого поколения. Консольная версия браузера, как и компьютерная, создана на движке Chromium.

Обновленная версия Edge уже доступна для скачивания, но пока ее могут использовать только участники раннего тестирования.

Как пишет The Verge, консольная версия Edge пока работает не стабильно и не поддерживает клавиатуры и мышь, и управлять можно только контролером Xbox.

Новая версия браузера позволит владельцам Xbox One, Xbox Series S и Series X получить удобный доступ к сайтам, а также запускать облачный игровой сервис Google Stadia.

В целом Edge на приставках получит такие же функции, как и для ПК. Будет поддержка вертикальных вкладок, «Коллекций» и установка расширений.

Пока неизвестно, когда новый браузер начнут распространять массово.