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На WhatsApp можно навсегда выключать уведомления в переписках

23.10.2020 16:02

WhatsApp теперь позволяет отключить звук чата навсегда с помощью новой опции «Всегда» в настройках чата. WhatsApp тестировал эту функцию в бета-версии, а теперь она широко внедряется в стабильную версию. Разработчики отправились в Twitter и поделились разработкой с изображением iPhone с этой функцией, который теперь находится рядом с вариантами 8 часов и 1 недели. Это позволит пользователям навсегда отключать отдельные или групповые чаты.

На WhatsApp можно навсегда выключать уведомления в переписках

В настройках отключения звука в чате теперь отображаются параметры «8 часов», «1 неделя» и «Всегда». Опция «Всегда» заменяет опцию «1 год», которая изначально была частью настроек. Вы по-прежнему можете выбрать, хотите ли вы, чтобы WhatsApp отображал уведомления для этого чата или нет. Эта новая функция присутствует как на устройствах iOS, так и на Android, а также в сети WhatsApp.

Чтобы отключить чат навсегда, откройте чат, нажмите на опцию меню в правом верхнем углу и выберите « Отключить уведомления» . Вы увидите три варианта, последний из которых — «Всегда». Выберите его и нажмите ОК . Вы также можете выбрать Показать уведомления, если хотите, чтобы уведомления отображались только без предупреждения. После отключения звука в настройках чата вы увидите параметр « Включить уведомления» вместо параметра «Отключить уведомления».

Ранее в этом месяце в бета-версии WhatsApp 2.20.201.10 была замечена новая функция отключения звука «Всегда», а также несколько других функций. Он также представил новый пользовательский интерфейс использования хранилища для бета-пользователей, а также функцию Media Guidelines, которая позволяет пользователям выравнивать стикеры и текст при редактировании изображений, видео и GIF.

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