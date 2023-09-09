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На выставке IFA Honor показала складной смартфон Magic V2 по цене от €1599

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На выставке IFA в Берлине компания Honor представила глобальную версию своего складного смартфона Magic V2. Внутренний OLED-экран имеет размер 7,92 дюйма с разрешением 2344 на 2156 пикселей и поддержкой частоты обновления до 120 Гц. Внешний OLED-дисплей обладает диагональю 6,43 дюйма, разрешением 2376 на 1060 пикселей и также поддерживает частоту обновления до 120 Гц.

На выставке IFA Honor показала складной смартфон Magic V2 по цене от €1599

Смартфон оснащен мощным восьмиядерным процессором Snapdragon Gen2 и 12 ГБ оперативной памяти. Для хранения данных предусмотрено 512 ГБ.

Основная камерная система включает в себя модули: 50 МП основной камеры с оптической стабилизацией, 50 МП сверхширокоугольной камеры и 20 МП телеобъектив с оптическим зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 16 МП.

Смартфон оборудован аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки до 66 Вт.

Дата выпуска и точная цена устройства пока неизвестны. Генеральный директор Honor, Джордж Чжао, отметил, что ценовая политика будет ориентироваться на модель Magic Vs, стартовавшую в Европе с €1599 (примерно 168,5 тыс. рублей по курсу на 7 сентября 2023 года).

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