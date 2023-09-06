На выставке электроники и гаджетов IFA-2023 Honor представил смартфоны будущего

В Берлине завершается выставка IFA-2023, которая является одним из крупнейших форумов, посвященных последним достижениям в мире гаджетов, электроники и бытовой техники. На этой выставке в этом году были представлены как современные смартфоны, так и передовые разработки в области бытовой техники.

Основное внимание на IFA-2023 было сосредоточено на бренде Honor, который представил два складных смартфона — Honor Magic V2 и Honor V Purse. Первый из них уже был показан на китайском рынке, но здесь была представлена глобальная версия с более широким набором приложений, пригодных для пользователей из разных стран. Второй смартфон, Honor V Purse, является концептуальным проектом и направлен на укрепление позиций бренда в премиальном сегменте рынка. Это важно, так как ранее бренд Honor был ассоциирован с молодежным и легким на подъем сегментом, в то время как премиальные характеристики оставались у Huawei. Теперь же бренд Honor стремится представить свои собственные премиальные продукты, и Honor V Purse будет одним из таких представителей.

Ранее Sony Mobile играло одну из главных ролей на выставке IFA, представляя обновления своей линейки смартфонов Xperia Z. Несмотря на изменения в индустрии, на этот раз Sony представила компактное устройство Xperia 5 V. Этот смартфон оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц. Основная камера на 52 МП имеет двукратный оптический зум, делая этот смартфон надежным выбором для потребителей.

Компания Samsung в этом году решила продемонстрировать свои складные новинки, такие как Z Fold5 и Z Flip5, на собственном мероприятии в Сеуле, а не на IFA. Вместо этого в Берлине корейская компания сосредоточила внимание на продуктах бытовой техники, таких как холодильники, стиральные машины и роботы-пылесосы. Это вполне логичный шаг, учитывая, что на выставке IFA традиционно представляют свои новинки ведущие немецкие производители бытовой техники, такие как Vestel, Miele, Bosch и другие. Samsung продемонстрировал свою новую стирально-сушильную систему BESPOKE AI, которая объединяет функции стиральной и сушильной машины и оснащена технологией цифрового инверторного теплового насоса. Новая система позволяет стирать до 25 кг белья и сушить до 13 кг. Samsung также представил проектор The Freestyle второго поколения, который обладает компактными размерами и функциями автофокуса и автокоррекции.

Roborock, известный производитель роботов-пылесосов, представил на выставке IFA три новые модели: робот-пылесос Q5 Pro, робот-пылесос Q8 Max и пылесос Dyad Pro Combo, предназначенный для влажной и сухой уборки. Новые модели оборудованы лидарным управлением, которое помогает им избегать столкновений с предметами в помещении, а также обладают улучшенной мощностью всасывания по сравнению с предыдущими версиями. Система Reactive AI 2.0 использует 3D-структурированный свет и полноцветную камеру для навигации и избегания препятствий. Эти роботы-пылесосы будут доступны для покупки с октября и начинаются от 400 евро.

Таким образом, IFA-2023 оказалась площадкой для демонстрации новых продуктов и технологических решений в области гаджетов, электроники и бытовой техники, предоставив потребителям обширный выбор инноваций от различных брендов.