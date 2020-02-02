На видео в сети сравнили макеты смартфонов iPhone 12 с iPhone 11

Журналисты тематического рессурса MacOtakara от источников с площадки Alibaba смогли получить напечатанные на 3D-принтере макеты iPhone 12 и сравнить их с текущим поколением «яблочных» устройств.

Стоит отметить, что презентация iPhone 12 состоится только осенью 2020 году, и на самом деле нельзя уверять, что будущие флагманы от Apple будут выглядеть именно так.

При этом в макетах демонстрируется плоская задняя панель и рамка без скруглений. Ранее инсайдеры писали, что iPhone 12 будет именно таким.

Макеты iPhone 12 демонстрируют аппарат с 5,3-, 5,9- и 6,4-дюймовыми дисплеями.

Если верить макетам, то у двух младших версий будет двойная основная камера, а у самого большого смартфона установят три модуля.

Толщина макетов составила 7,4 мм, а это меньше, чем у текущего поколения iPhone 11.

