На видео Samsung Galaxy Z Fold3 взорвался, возможно, из-за повреждения целостности

Компания Samsung ужасно переживала случаи взрыва устройств. Компании пришлось приостановить продажи серии Galaxy Note 7, когда производственный дефект привел к взрыву многих устройств. Ну, это далеко не так, но что-то пошло не так. Пользователь, который взял свой Samsung Galaxy Z Fold3 в ремонтный центр, обнаружил, что его устройство кипит.

Пользователь отправил его в Twitter, чтобы поделиться своим опытом, когда он изначально уронил свой Galaxy Z Fold3 неделю назад, и после того, как он доставил его в ремонтный центр Samsung, ему посоветовали отправить его по почте в Samsung, чтобы он заменил его новым устройством. При подготовке устройства к отправке оно превратилось в раскаленную лаву.

Хотя пользователь подозревает, что это могло быть связано с нарушением целостности, могло быть несколько причин, которые привели к тому, что устройство закончилось таким образом. В аналогичном инциденте произошел взрыв Samsung Galaxy A21 , который совершил рейс авиакомпании Alaska Airlines для эвакуации пассажиров, поскольку это произошло внутри самолета.

Поскольку подобных отчетов по этому поводу нет, мы сможем сказать, что именно произошло, только когда Samsung проведет вскрытие и выявит главного виновника/