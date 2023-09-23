На упаковке с iPhone 15 нашли скрытые символы для защиты смартфона от подделки

Покупателям и продавцам придется использовать ультрафиолетовый свет, чтобы определить подлинность устройства.

Новые iPhone 15 от Apple оснащены дополнительной функцией защиты от подделок. Компания внедрила в упаковку механизм на основе ультрафиолетового излучения, который при облучении выявляет уникальные голограммы и QR-коды.

Это важная мера против мошенников, которые часто продают подержанные или восстановленные iPhone в поддельных коробках, очень похожих на оригинальную упаковку Apple. Такие «фальшивки» реализуются по цене новых смартфонов.

Хотя компания официально не анонсировала эту технологию, как и любую защиту, со временем мошенники могут найти способы её взлома. Тем не менее, на данный момент новая функция повышает безопасность и помогает выявить поддельные iPhone 15 перед покупкой.