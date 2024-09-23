На трассе М-11 «Нева» начали курсировать полностью беспилотные грузовики, сообщает ТАСС. Запуск состоялся на форуме «Цифровая транспортация».

Сейчас на дороге работают четыре беспилотника: два от компании «КАМАЗ» и два от «Сберавтотеха». К концу года планируется увеличить парк до 43 грузовиков, а в следующем — до 93.

Первые испытания начались в июне прошлого года с тремя автомобилями. За год их количество увеличилось до 22, которые проехали свыше 3 миллионов километров без аварий и перевезли более 330 тысяч кубометров груза. Успешные испытания позволили убрать водителя с места управления и пересадить его на пассажирское.

В проекте участвуют крупные компании, такие как «Национальный перевозчик», «Глобалтрак», «ПЭК», Х5, «Магнит», «Газпромнефть-Снабжение» и Wildberries. Беспилотные грузовики могут работать без перерывов, что оптимизирует логистику и сокращает время доставки.