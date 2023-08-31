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На Tokyo Game Show 2023 покажут новый геймплей Dragon’s Dogma 2

Автор На чтение 1 мин Просмотров 10 Опубликовано

На предстоящей выставке Tokyo Game Show 2023 геймдиректор Хидеаки Ицуно представит новую геймплейную демонстрацию Dragon’s Dogma II и поделится свежими подробностями о ролевом экшене в рамках специальной онлайн-программы.

На Tokyo Game Show 2023 покажут новый геймплей Dragon’s Dogma 2

Компания Capcom также раскроет новые детали о персонаже A.K.I. для файтинга Street Fighter 6, а также представит информацию об октябрьском обновлении Exoprimal и уделит внимание Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy. Кроме того, посетители стенда Capcom смогут попробовать VR-версию игры Resident Evil 4 и ознакомиться с Monster Hunter Now.

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