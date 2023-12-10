Главная » Новости

На The Game Awards 2023 анонсировали игру со сражениями гигантских роботов

Автор На чтение 1 мин Просмотров 7 Опубликовано

Независимая студия Amazing Seasun представила свою новую игру — многопользовательский экшен под названием Mecha BREAK, в котором игроков ожидают захватывающие сражения на роботах. Игра предлагает адреналиновые битвы с использованием быстрых маневров и взрывной огневой мощи.

Разработчики создали разнообразных роботов, включая штурмовиков, разведчиков, поддержку, снайперов и бойцов ближнего боя. Каждый из них обладает уникальным стилем, который помогает игрокам победить врагов на земле и в воздухе, используя различные стратегии и тактики.

Сражения в игре проходят в формате «королевской битвы» и могут вмещать до 48 игроков. Игроки могут объединяться в отряды из 3 или 6 человек. Mecha BREAK будет доступна на платформе Steam, а также планируется выпуск игры на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Пока что точная дата релиза не сообщается.

Поделиться с друзьями
ASTERA

Выходные данные

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.

Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.

Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86

Электронный адрес редакции: redactor@astera.ru

По вопросам рекламы: adv@astera.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2023 ASTERA 18+
Этот сайт использует cookie для хранения данных. Продолжая использовать сайт, Вы даете свое согласие на работу с этими файлами.