На The Game Awards 2023 анонсировали игру со сражениями гигантских роботов

Независимая студия Amazing Seasun представила свою новую игру — многопользовательский экшен под названием Mecha BREAK, в котором игроков ожидают захватывающие сражения на роботах. Игра предлагает адреналиновые битвы с использованием быстрых маневров и взрывной огневой мощи.

Разработчики создали разнообразных роботов, включая штурмовиков, разведчиков, поддержку, снайперов и бойцов ближнего боя. Каждый из них обладает уникальным стилем, который помогает игрокам победить врагов на земле и в воздухе, используя различные стратегии и тактики.

Сражения в игре проходят в формате «королевской битвы» и могут вмещать до 48 игроков. Игроки могут объединяться в отряды из 3 или 6 человек. Mecha BREAK будет доступна на платформе Steam, а также планируется выпуск игры на PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Пока что точная дата релиза не сообщается.