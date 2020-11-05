На тестах AMD Ryzen серии 5000 превосходит флагманский процессор Intel i9

Чипсеты серии AMD Ryzen 5000 недавно объявили миру. В новой линейке компании компания продемонстрировала улучшение производительности одного ядра, чтобы превзойти своего конкурента Intel , и теперь первые настоящие игровые тесты показали, что им, возможно, удалось этого добиться.

Согласно отчету TechnoSports, канал на YouTube под названием Pichau недавно загрузил видео, в котором тестируются новые процессоры серии Ryzen 5000. По сути, это первые настоящие игровые тесты новых чипов, которые мы видели, и демонстрирующие очень интересные результаты. В игровых тестах новые процессоры AMD превзошли флагманские процессоры Intel нынешнего поколения практически во всех играх, включая игры AAA и соревновательные игры.

В то время как Ryzen 9 5900X показал отличные результаты, Ryzen 5600X показал самые впечатляющие результаты. Чип среднего класса от AMD сумел превзойти флагман Intel i9-10900K в нескольких играх, а также обойтись в других играх. Что еще более удивительно, так это то, что игры, которые, как известно, предпочитали чипы Intel, такие как Counter Strike: Global Offensive, показали лучшие результаты на новых процессорах Ryzen с разницей до 20 процентов.

Во всех тестах Pichau использовал NVIDIA GeForce RTX 3070, которая запускала каждую игру с разрешением 1080p. При таком разрешении важны ЦП и его производительность на ядро. Так что, если бюджетный Ryzen 5600X уже может превзойти флагманский потребительский чип Intel, мы можем ожидать, что он уже превзойдет другие чипы Intel 10-го поколения. Хотя, несмотря на впечатляющую производительность, было бы лучше оправдать ожидания и дождаться дополнительных тестов, прежде чем праздновать слишком рано.