На стриме Bandai Namco показали много геймплея из PvP-режима Armored Core 6

Издательская компания Bandai Namco после проведения демонстрации игры Armored Core 6: Fires of Rubicon 18 августа решила продолжить информационное насыщение игровой аудитории и провела ещё один стрим, посвящённый этому проекту. Продолжительность стрима составила почти два часа, в течение которых участники события имели возможность ещё раз окунуться в игровой процесс.

Существенная часть стрима была посвящена PvP-режиму в формате 3×3, где игроки смогли наблюдать за баталиями. Кроме того, на записи стрима доступно просмотреть прохождение одной из первых сюжетных миссий, полный процесс кастомизации мехов, а также эпичное сражение с боссом Smart Cleaner.

Значительное внимание уделялось также уникальной совместной инициативе Bandai Namco и Xbox, в рамках которой была представлена эксклюзивная версия Xbox Series X в стиле игры. Однако, стоит отметить, что данную версию нельзя будет купить – она будет доступна только через розыгрыш.

Armored Core 6: Fires of Rubicon официально выйдет 25 августа на платформах PC, PlayStation и Xbox, подарив игрокам возможность окунуться в мир боевых мехов и насладиться захватывающими сражениями и настройкой меховых арсеналов.