На спутниковом снимке Антарктиды заметили «таинственную дверь»

Внимание пользователей интернета по всему миру привлек снимок, сделанный со спутника в районе Земли Королевы Мод в Антарктиде. На изображении, опубликованном в Google Maps по координатам 69°00’50″S 39°36’22″E, можно разглядеть структуру, напоминающую гигантский дверной проём, вырезанный в ледяной стене. Снимок моментально вызвал волну обсуждений в социальных сетях и породил множество теорий — от фантастических до вполне земных.

Открытие стало популярным после публикации на платформе Reddit, где пользователь поделился скриншотом предполагаемой «двери». На изображении видно прямоугольное образование в ледяной поверхности длиной около 30 метров. Комментаторы в Сети начали выдвигать версии: одни сочли, что это вход в секретную военную базу, другие — портал в скрытый мир, а некоторые сравнивали объект с декорациями из научно-фантастических сериалов. Теоретики заговора даже предположили, что это может быть вход в подземную цивилизацию или доказательство существования снежного человека.

Однако специалисты в области гляциологии быстро расставили всё по местам. Профессор Бетан Дэвис из Университета Ньюкасла, эксперт по антарктическим ледникам, в интервью зарубежным СМИ подчеркнула, что наблюдаемая структура — это вовсе не дверь, а результат естественного процесса. По её словам, речь идёт об айсберге, который застрял на мелководье и подвергся таянию. Вершина айсберга, частично скрытая под толщей снега, создала визуальный эффект, напоминающий прямоугольный проход.

«Это не дверь и не вход в базу, — объяснила профессор Дэвис. — Это просто случайная форма, образованная в результате таяния, с которой мы часто сталкиваемся при изучении ледников и айсбергов. Лёд может принимать самые причудливые очертания, особенно когда на него воздействуют температура, ветер и течение».

Подобные визуальные аномалии уже не раз становились объектами пристального внимания интернет-сообщества. Ранее пользователи замечали на спутниковых снимках «пирамиды», «лестницы» и даже «замки» в заснеженных регионах, однако все они получали логичное объяснение со стороны учёных.

Тем не менее, этот случай вновь подогрел интерес к загадочному ледяному континенту. Несмотря на десятилетия исследований, Антарктида по-прежнему остаётся одной из наименее изученных территорий на планете. Учёные продолжают открывать новые геологические структуры подо льдами, неизвестные ранее формы жизни и редкие природные явления, в том числе подлёдные озёра, которые могут содержать древнейшие микробы.

Таким образом, таинственная «дверь» на южном континенте оказалась иллюзией, но сама Антарктида продолжает оставаться территорией, полной загадок и научных сенсаций.