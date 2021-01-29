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На смартфоны Honor вернутся сервисы от Google

29.01.2021 22:41

Honor недавно стала самостоятельной компанией и теперь она может использовать сервисы американской компании Google.
Когда Honor входила в состав Huawei, она автоматически попадала под американские санкции, которые запрещали компаниям из США сотрудничать с китайским производителем.

Теперь бренд Honor является независимым производителем смартфонов и другой цифровой техники, а значит на неё не распространяются санкции, введенные правительством США.

Недавно сообщалось, что все новые смартфоны Honor будут предлагаться с сертифицированным Android и магазином приложений Google Play.

Генеральный директор Honor Джордж Чжао заявил, что сейчас ведутся переговоры с Google.

Также была подтверждена информация о возобновлении сотрудничества с компаниями Intel, AMD, Qualcomm и MediaTek.

Стоит отметить, что недавно представленный Honor V40 вышел без сервисов Google, впрочем, аппарат пока предлагается только на китайском рынке, а в этом регионе все смартфоны продаются без Google Play.

В глобальной версии смартфона должен появится сертифицированный Android и все сервисы, которые предлагает IT гигант Google.

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