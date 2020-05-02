На смартфонах Huawei P40 протестируют новую EMUI 11 на Android 11

Huawei обновила свое приложение Huawei Members и в нем было упоминание оболочки EMUI 11, в основе которой ляжет Android 11.

Huawei Members позволяет узнавать о новостях компании, а также получать различные вознаграждения за использования магазина приложений AppGallery.

В новом обновлении Huawei Members было упоминание оптимизации EMUI 11 к стилю существующей версии оболочки EMUI.

Предположительно, EMUI 11 выйдет одновременно с флагманской серией Mate 40, но тестировать новую версию оболочки и новую ОС Android будут на Huawei P40.

По слухам, пользователи P40 установить бета-версию EMUI 11 смогут после ежегодной конференции Huawei для разработчиков.