На сайте Samsung появились официальные изображения Samsung Galaxy S20

На сайте Samsung появились изображения Galaxy S20. Аппарат был продемонстрирован в фирменном чехле серого цвета.

Страницу с будущим смартфоном уже удалили, но зарубежные ресурсы успели сделать скриншоты смартфона.

Внешне аппарат полностью соответствует ранним утечкам, а вот чехол для смартфона продемонстрирован впервые.

Напомним, презентация Galaxy S20 состоится 11 февраля. Одновременно с флагманской серией смартфонов будет представлена и «ракладушка» с гибким экраном — Samsung Galaxy Z Flip.

Еще сегодня инсайдер опубликовал официальные рендеры будущих новинок. Напомним, серия Galaxy S20 будет стоить от 999 до 1399 долларов в зависимости от модели.