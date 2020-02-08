На сайте Samsung появились официальные изображения Samsung Galaxy S20

На сайте Samsung появились официальные изображения Samsung Galaxy S2008.02.2020 16:24
На сайте Samsung появились изображения Galaxy S20. Аппарат был продемонстрирован в фирменном чехле серого цвета.
Страницу с будущим смартфоном уже удалили, но зарубежные ресурсы успели сделать скриншоты смартфона.
Внешне аппарат полностью соответствует ранним утечкам, а вот чехол для смартфона продемонстрирован впервые.
Напомним, презентация Galaxy S20 состоится 11 февраля. Одновременно с флагманской серией смартфонов будет представлена и «ракладушка» с гибким экраном — Samsung Galaxy Z Flip.
Еще сегодня инсайдер опубликовал официальные рендеры будущих новинок. Напомним, серия Galaxy S20 будет стоить от 999 до 1399 долларов в зависимости от модели.
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