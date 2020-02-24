На сайте Apple случайно появился iPhone SE 2

Инсайдер под ником AndroidSaint в социальной сети Twitter опубликовал скриншот со страницы сайта Apple? на котором случайно появился смартфон iPhone SE 2.

Как правило, информация о новых товарах на сайтах раньше времени публикуется по ошибке администратора.

На изображении можно увидеть смартфон в оригинальной дизайне, при этом все источники сообщают что iPhone SE 2 получит внешность iPhone 8.

Судя по изображению iPhone SE 2 получил боковую рамку в стиле iPhone 4 и iPhone 5.

Презентация нового бюджетного смартфона ожидается в конце марта. По слухам аппарат получит обычный ЖК-экран и сканер отпечатка пальца.