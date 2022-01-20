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На сайте Apple опубликовали инструкцию по уходу за фирменной салфеткой стоимостью почти 2 тыс. рублей

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Apple рассказала в инструкции, как ухаживать за ее специальной салфеткой, которая на российском рынке стоит 1999 рублей
Стоит отметить, что несмотря на высокую стоимость тряпочки, она оказалась очень востребованной, и ее непросто было купить.

Фирменную салфетку для протирки дисплеев можно стирать, но только вручную.

На сайте Apple указали, что не допускается стирка в машине автомат, только ручная стирка в воде с мылом.

После стирки ее следует хорошо выполоскать и потом просушить на открытом воздухе на протяжении 24 часов.

Apple
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