На сайте Apple опубликовали инструкцию по уходу за фирменной салфеткой стоимостью почти 2 тыс. рублей

Apple рассказала в инструкции, как ухаживать за ее специальной салфеткой, которая на российском рынке стоит 1999 рублей

Стоит отметить, что несмотря на высокую стоимость тряпочки, она оказалась очень востребованной, и ее непросто было купить.

Фирменную салфетку для протирки дисплеев можно стирать, но только вручную.

На сайте Apple указали, что не допускается стирка в машине автомат, только ручная стирка в воде с мылом.

После стирки ее следует хорошо выполоскать и потом просушить на открытом воздухе на протяжении 24 часов.