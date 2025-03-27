На сайте Apple добавлен компьютер, но его невозможно купить

Компания Apple добавила на свой сайт страницу с Lumon Terminal Pro, компьютером из сериала «Разделение» (Severance). Хотя он значится в разделе ПК Mac, купить его нельзя.

На главной странице с ПК Apple Lumon Terminal Pro не упоминается, при этом он есть подразделе. Страница содержит ссылку на видео о монтаже последней серии сериала, где использовался 83 Тбайт отснятого материала.

Для монтажа применялись компьютеры Apple, так как монтажёры и режиссёр работали удалённо. В основном использовались Mac mini, а иногда и MacBook Pro для удобства работы.

Создатели сериала рассказали о выборе ракурсов для сцен с оркестром, чтобы передать чувство клаустрофобии. Монтажёры продемонстрировали эффект Кулешова, показывая, как сочетания кадров влияют на эмоции.

Источник: 3dnews