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На рынок вышел обновленный российский слайдер за 2990 рублей

30.01.2020 14:43

Inoi в прошлом году выпустила металлический слайдер Inoi 288S, а это кнопочный телефон, который имеет большое сходства с Nokia 8800 classic.

Теперь вышла обновленная версия телефона, которая уже разработана с учётом пожеланий клиентов.

Так, 1,8-дюймовый TN дисплей заменили 2,0-дюймовым экраном с матрицей, выполненной по IPS технологии.

Также был установлен более качественный динамик и микрофон. Добавили разработчики и боковую кнопку, которая позволяет раскладывать и складывать телефон одной рукой.

Обновленный слайдер получил процессор SC6531E и 64 МБ ОЗУ. Постоянной памяти в кнопочный телефон установили 32 МБ, и ее можно расширить картой памяти объемом до 32 ГБ.

Батарея в Inoi 288S на 800 мАч, а это обеспечивает новинке до 355 часов в режиме ожидания или до 6 часов в режиме разговора. Стоимость Inoi 288S составляет 2990 рублей.

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