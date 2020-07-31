На рынке РФ представлены бюджетные беспроводные наушники от Xiaomi

Китайская компания Xiaomi представила в России несколько своих новинок, среди которых были и недорогие беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones 2 Basic.

В новых наушниках реализовали функцию активного шумоподавления и уставили два микрофона для четкой передачи голоса.

В Mi True Wireless Earphones 2 Basic регулировка громкости и переключение треков происходить через сенсор, расположенный на самих наушниках.

Наушники при полном заряде могут проработать до 5 часов, а еще 15 часов работы обеспечит аккумулятор кейса.

Стоимость наушников Mi True Wireless Earphones 2 Basic в розничных магазинах составит 2990 рублей.