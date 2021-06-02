На рынке представлены новые звуковые панели Samsung

Samsung представила две новые высококачественные модели звуковых панелей для своего внутреннего рынка, что выглядит как флагманское предложение в 2021 году. Две модели — HW-Q950A и HW-Q900A, обе из серии Q 2021 года. Ожидается, что они поступят в продажу в последнюю неделю июня 2021 года.

И саундбар Samsung HW-Q950A, и HW-Q900A предлагают превосходный звук с множеством дополнительных функций, а также несколькими потрясающими и яркими звуковыми эффектами. Улучшенная функция SpaceFit Sound + с автоматическим эквалайзером обеспечивает более богатое звучание для пользователей.

Функция Q-Symphony обеспечивает непрерывную синергию между телевизором и звуковой панелью, чтобы не было задержек в выводе звука с устройства. В то же время внутренний вывод звука телевизора также может быть сохранен. Благодаря включению функции Q-Symphony в более широкий спектр телевизоров потребители, которые приобретают даже продукты более низкого уровня, гарантированно наслаждаются трехмерным объемным звуком высокого уровня. Оба устройства могут вскоре выйти на мировой рынок.

Звуковые панели Samsung HW-Q950A будут продаваться в Корее по цене 1,89 миллиона вон (около 1700 долларов США), а модель HW-Q900A — 1,39 миллиона вон (около 1250 долларов США). Компания еще не обнародовала маршрут запуска для мирового рынка.

Источник — Astera.