На российском рынке появились два новых ноутбука HONOR

На российском рынке представлены две новые модели ноутбуков: HONOR MagicBook 14 и HONOR MagicBook X 16 Pro, оба оборудованные производительными процессорами Intel Core 13-го поколения.

HONOR MagicBook 14 2023 — это компактный и легкий ноутбук с весом всего 1,52 кг и толщиной 15,9 мм. Его 14,2-дюймовый LTPS-экран HONOR FullView с ультратонкими боковыми рамками 2,34 мм обеспечивает полезную площадь экрана в 91,5%. Разрешение экрана составляет 2520×1680 пикселей, цветовой охват 100% sRGB, а также поддерживает адаптивную динамическую частоту обновления до 120 Гц и максимальную яркость до 460 нит, обеспечивая высокое качество изображения.

В ноутбуке установлен процессор Intel Core i5-13500H, который состоит из 4 производительных ядер с возможностью повышения тактовой частоты до 4,7 ГГц и 8 энергоэффективных ядер для повседневных задач. Оперативная память LPDDR5 составляет 16 ГБ, а емкость накопителя для хранения данных — 1 ТБ.

Батарея ноутбука емкостью 75 Втч обеспечивает до 18 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD от одного заряда. Технология OS Turbo 2.0 оптимизирует работу аппаратного и программного обеспечения для увеличения времени автономной работы без ущерба для производительности.

HONOR MagicBook X 16 Pro 2023 — это ноутбук с экраном 16:10, который обеспечивает полезную площадь до 89% и разрешение 1920×1200 пикселей. Он также оснащен процессором Intel Core i5-13500H и 16 ГБ оперативной памяти LPDDR4. Для хранения данных предусмотрен SSD емкостью 512 ГБ, и есть возможность установки второго SSD-накопителя объемом до 1 ТБ. Ноутбук также поддерживает переключение между «Сбалансированным» и «Производительным» режимами для оптимизации производительности.

Аккумулятор емкостью 60 Втч обеспечивает до 11 часов воспроизведения локального видео с разрешением Full HD.

Оба ноутбука доступны в магазинах электроники и на маркетплейсах, включая М.Видео, Эльдорадо, DNS, МегаФон, Ситилинк и других. Стоимость HONOR MagicBook X 16 Pro с 16 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ накопителем составляет 99 990 рублей. HONOR MagicBook 14 с 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ накопителем доступен по цене 119 990 рублей.